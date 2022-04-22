皇馬重奪西甲在望 賓施馬宴客無礙連捷 卡斯米路歐聯勢復出

皇家馬德里藉阿拉巴於12分鐘補射得手，但兩分鐘後被奧沙辛拿扳平，馬高阿辛斯奧完上半場前為皇馬再度領前。賓施馬在下半場初段兩次操刀極刑，都被奧軍門將靴利拉撲出，令這名34歲法國國腳成為16年來，首個一仗兩度「宴客」的皇馬球員。

單場兩失極刑 賓施馬16年來首人

艦隊未雨綢繆斟麥巴比基拿比

皇馬的盧卡斯華斯基斯於補時埋齋，為球隊鎖定3：1勝局，取得四連捷後33戰得78分，續拋離作客與CF格蘭納達互交白卷的馬德里體育會，以及今晨作客皇家蘇斯達的巴塞隆拿，勢可相隔一季重奪西甲冠軍。皇馬的另一喜訊是教練安察洛堤證實，因大腿受傷缺席兩場聯賽的中場卡斯米路，下周中歐聯4強首回合作客大戰曼城時可以復出。

西甲冠軍在望，皇馬據報已為下季未雨綢繆，多蒙特前鋒艾寧夏蘭特盛傳與曼城達成協議，令「銀河艦隊」加緊斟介巴黎聖日耳門（PSG）的基利安麥巴比，同時傳出他們也垂青拜仁慕尼黑的德國隊攻擊手基拿比。後防方面，除一直盛傳今夏將會加盟皇馬的車路士守將魯迪格外，皇馬亦有望重簽華歷簡奴中堅法蘭加西亞，並向多蒙特中場祖迪比寧咸及摩納哥中場曹亞文尼打主意。

近10年僅斥15.3億增兵

另據CIES Football Observatory統計顯示，皇馬自2012年夏天至今，在轉會市場共花1.79億歐元（約15.3億港元），在歐洲球會排名榜只排第25位，比水晶宮和白禮頓還要低。最大手筆的是10.75億歐元（約92億港元）的曼聯，隨後是9.84億歐元（約84.2億港元）的曼城和9.41億歐元（約80.6億港元）的PSG。巴塞隆拿則以6.5億歐元（約55.7億港元），與花費5.83億歐元（約50億港元）的阿仙奴緊隨其後。

PSG大勝 下輪不敗即衛冕法甲

而法甲榜首球隊PSG雖有尼馬停賽，亦有美斯及馬高華拉堤等8將受傷，昨仍藉麥巴比先拔頭籌，加上迪馬利亞助攻沙治奧拉莫斯及馬昆賀斯，作客以3：0大勝昂熱，33戰得77分，續以15分領前次席的馬賽，餘下5輪下，下周日凌晨只需主場打和朗斯，便可第10次摘冠。惟PSG中場新秀中場米祖特昨末段領紅，無緣下仗。馬賽則憑倒戈的皮耶射入兩個12碼，助球隊作客以3：2反勝南特。