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2022年4月22日星期五
阿仙奴拆車續爭前四 尼基迪亞棄將變功臣 阿迪達：好波有好報
坦夏格季後掌曼聯 誓言領軍重拾輝煌
曼城大捷續壓利物浦居首 哥迪奧拿250勝英超最快
英超名人堂添6將 33歲阿古路成最年輕球員入選
溫布頓封殺兩俄球手 二哥麥維迪夫無緣參戰
安必特壓哨3分 76人屠龍勢過關
部分體育處所重開 流浪眾將戴口罩復操難適應
電視精選
皇馬重奪西甲在望 賓施馬宴客無礙連捷 卡斯米路歐聯勢復出
祖雲雙殺紫百合 連續3屆意盃爭冠
體壇快訊：廣州隊跨屆亞冠九連敗
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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阿仙奴拆車續爭前四 尼基迪亞棄將變功臣 阿迪達：好波有好報
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