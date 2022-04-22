安必特壓哨3分 76人屠龍勢過關

首獻絕殺歸功隊友

今屆首於系列賽作客的76人，首兩節稍處下風，一度落後最多的17分。不過，安必特在第3節回勇，單節獨得18分，助球隊追至落後1分。76人第4節尾段有夏登6犯離場，仍與速龍打成95：95平手進入加時。安必特加時最後0.8秒接應邊線球，轉身跳投命中3分，全場取得33分及13個籃板，將速龍推向出局邊緣。

安必特於NBA生涯首次射入絕殺球，他形容是個人歷來最佳一球，並將勝利歸功於隊友，「托拜斯夏里斯做了出色的單擋，丹尼格連交了一記秒傳，我只需把球投進就可，很高興我能做到」。惟他強調系列賽尚未完結，下仗必須再以勝利終結比賽，「任務未完成，我們需要再這裏再取一仗」。

戴雲布克卡復出無期

此外，鳳凰城太陽後衛戴雲布克卡據報因右腳大腿受傷，勢缺席明早及下周一對新奧爾良塘鵝的第3及第4場西岸首圈賽事，正等候磁力共振（MRI）掃描結果以確定復出時間；太陽目前與對手賽和1：1。