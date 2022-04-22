溫布頓封殺兩俄球手 二哥麥維迪夫無緣參戰

羅比夫莎芭倫卡遭牽連

克宮稱「溫網損失」

俄羅斯今年2月入侵烏克蘭，英政府頒布多項制裁令後，溫網一直傳言禁止俄羅斯球手參賽。賽會昨終發聲明，寫道「譴責俄羅斯的不法行為，並禁止俄羅斯及白俄羅斯球手參與今屆賽事」。賽會主席Ian Hewitt稱：「考慮到政府指引及賽事的知名度，為了不讓俄國政權利用體育作宣傳，還有保障身處國內的球手安全，我們相信這是無可避免的做法。若局勢在6月有所改變，我們會即時調整措施。」

溫網於6月27日至7月10日舉行，禁令將影響世界第2的丹尼麥維迪夫，以及其曾公開反戰的俄籍同鄉羅比夫。女單世界第4的白俄球手莎芭倫卡，亦無法參與這項大滿貫。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）認為難以接受賽會決定，又稱俄羅斯網球手世界排名佔據前列，禁止他們出賽是溫網的損失。

佐高域反對稱瘋狂

身處塞爾維亞家鄉出戰的世界一哥佐高域，被問及此事時說：「我一直反對戰爭，但不代表我會支持溫網的決定，這是一個非常瘋狂的決定，因為體育不應被捲入政治。」而烏克蘭名將絲慧杜蓮娜則認為，若球手曾開腔反對俄國政府，應獲准參賽。