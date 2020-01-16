曼城大捷續壓利物浦居首 哥迪奧拿250勝英超最快

稱爭標尾聲不容失分

科頓正選建功締里程碑

藍月今仗戰至53分鐘，靠馬列斯誤打誤撞下起腳打破僵局。他在65分鐘亦交出助攻，開出短角球造就菲爾科頓遠射得手。曼城完場前8分鐘力迫對手後防犯錯，由貝拿度施華燙射埋齋，賽後32戰得77分，續領先利物浦1分。

科頓以21歲又327天之齡第50次為曼城正選，成為哥迪奧拿麾下最年輕達此場數的球員，超越哥帥執教巴塞隆拿時帶領的布斯基斯及美斯。哥迪奧拿帶領曼城344場取得第250場勝仗，更是英格蘭頂級聯賽球會領隊最快一人。

他賽後強調爭標最後直路毫無失分空間，「3年前我們取得14連勝才能奪冠。現在有着同樣的感覺，我們餘下賽事全勝便會奪冠，失分即失冠」。他又認為利物浦會在餘下賽事保持全勝，形容現在的紅軍為球壇史上最強之一，令今季冠軍爭奪別具意義。

此外，愛華頓憑李察利臣補時建功，主場以1：1逼和近况不穩的李斯特城，取得護級關鍵1分，目前31戰得29分排在17位。紐卡素則由米基爾阿米朗一箭定江山，以1：0小勝水晶宮，錄得主場六連勝。