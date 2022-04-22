坦夏格季後掌曼聯 誓言領軍重拾輝煌

簽約3年附續約1年條款

保證專注助阿積士衛冕荷甲

曼聯去年11月解僱蘇斯克查，由蘭歷克出任看守領隊及在季後轉任顧問，球會昨終落實坦夏格在下季接掌帥印。他在球會官網稱很榮幸成為曼聯領隊，對這項挑戰感到無比興奮，「我了解這間偉大球會的歷史和球迷的激情，有絕對決心建立球隊，爭取重奪應有的成功」。

坦夏格執教阿積士4季半，贏得兩次荷甲冠軍及兩次荷蘭盃，於2019年殺入歐聯4強。他稱離開這支荷甲班霸是艱難決定，又向阿積士球迷保證，完季前會繼續專注全力衛冕聯賽。據報阿積士助教雲達加特將跟隨坦夏格，季後加入曼聯教練團。

坦夏格曾執教拜仁慕尼黑二隊兩年，深受時任一隊主帥哥迪奧拿的足球哲學影響。他領軍阿積士210場賽事勝出156場，勝率高達74.3%，每場平均入2.74球。曼聯足球總監穆達夫認為，坦夏格執教阿積士的佳績，證明對方是現今歐洲球壇最成功的教練之一，「他的進攻足球及提拔青年球員成就有目共睹，我們從交談中對他助曼聯恢復競爭力的長期願景，以及想實現這目標的決心留下深刻印象」。

曼聯兩球探請辭 雲迪碧克勢翻身

曼聯今季戰績欠佳，爭前四以打入下季歐聯的機會漸減，下季陣容勢必重組。據報長年效力球會的首席球探及全球球探主管均已請辭，意味是重建的第一步；季中由曼聯借至愛華頓的中場雲迪碧克，曾在阿積士與坦夏格共事，下季於紅魔與新帥重逢勢獲重用。