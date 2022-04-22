阿仙奴拆車續爭前四 尼基迪亞棄將變功臣 阿迪達：好波有好報

兵工廠射手拿卡錫迪日前從新冠病毒中康復，昨先列後備。頂替其位置的尼基迪亞把握上陣機會，17分鐘乘敵軍安達斯基斯坦臣回傳失誤，單刀射入領先。車路士在4分鐘後由迪姆華拿扳平，27分鐘雖再被伊美路維攻陷，惟艾斯派古達32分鐘再次追成平手。然而「藍戰士」後場連番犯錯，終賠上輸波代價。尼基迪亞於57分鐘再藉對手解圍失誤，禁區內快腳射入。布卡約沙卡補時操刀12碼命中奠勝，助阿仙奴在打吡戰取勝，32戰得57分，得失球差不及熱刺排第5。

尼基迪亞在2008至2015年效力車路士青年軍，遭母會放棄後轉投阿仙奴。他坦承感到吐氣揚眉，「的確有一種想證明自己的感覺，但這天不只屬於我，更重要是球隊從低潮反彈」。阿迪達承認過去未有給予他足夠機會，認為對方訓練的努力終獲兌現，「表現是他應得的，當你看見他練習，以及他的謙卑、渴求，這就是好波有好報」。

阿迪達讚麾下逆境保持正面

阿仙奴擺脫連敗走勢，周六主場惡鬥曼聯。阿迪達喜見麾下身在困境仍保持積極態度，並說道：「我跟球員們說，若他們想躋身歐聯，必須作客打敗列強。他們這仗成功做到，但更讓我驕傲的，是他們過去數周即使輸球仍保持正面，令我倍添動力。」

主場三連敗失11球 杜曹歸咎草地

車路士昨受班主艾巴莫域遭制裁影響，只有2.5萬名持季票的觀眾入場觀賽，吞下主場三連敗兼失11球。領隊杜曹把戰果歸咎於史丹福橋場地質素，認為基斯坦臣第一球失誤正因草地欠佳所致，「這聽起來似是藉口，但這草地真的難以作賽。安達斯打算傳球時，皮球的反彈十分異常」。

咸美頓細威伙富商洽購車路士

此外，NBA球隊塞爾特人班主柏魯加昨與合伙人泰尼鮑姆承諾，若成功收購「藍戰士」，將終生持有管理權，並為球迷帶來獎盃。天空體育則報道，賽車星將咸美頓與網球壇的「細威」莎蓮娜威廉絲將斥資1000萬鎊，助利物浦兼英國航空前主席布勞頓爭奪車路士。