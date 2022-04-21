碧基認旗下公司助西超盃移師沙特

與西班牙足總會長錄音曝光

稱交易合法 佣金不涉巴塞

西超盃近年移師異地，引起當地球迷不滿，今屆隨畢爾包遠赴沙特參賽的西班牙前國腳魯爾加西亞，亦批評是「錢作怪」。《機密報》稱，西超盃與沙特為期6年的合約中，西班牙足總每年獲4000萬歐元（約3.4億港元），碧基旗下公司Kosmos每年獲400萬歐元佣金。當地傳媒爆出西班牙足總會長魯比亞利斯與碧基的對話錄音，前者表明皇家馬德里向足總要求至少800萬歐元（約6800萬港元）出場費，碧基在錄音中回應道：「若皇馬接受，就給他們與巴塞各得800萬歐元，其餘兩隊分別獲200萬及100萬歐元，足總亦可取得600萬歐元，而且我們還可向沙特要求加碼。」碧基於連串對話明顯擔當中介人。

碧基昨開腔承認有關傳聞，但表明一切均為合法交易，當中並無任何隱瞞，且佣金與巴塞會方無關，僅屬其公司正當投資，他又批評告密者偷錄。

巴塞征皇蘇爭返勝軌

巴塞日前遭卡迪斯終止連勝走勢，暫31戰得60分，但力求穩坐前四仍樂觀。本月初腹股溝受傷的碧基，明晨作客皇家蘇斯達料可候命，養傷多時的新星安素法迪亦有望先列後備。皇蘇多踢一仗以55分排第6，但今仗有大衛施華停賽，亦飽受傷兵困擾，主場爭勝添難度。