曼聯遭紅軍雙殺謀重組 兩戰吞9蛋認丟臉 蘭歷克籲簽10新兵

C朗缺陣慘吞4蛋 爭前四漸行漸遠

蘭歷克嘆落後紅軍6年 或需大換血

C朗昨因與女友的龍鳳胎男嬰夭折而獲准休戰，而曼聯開賽僅5分鐘，便遭「紅軍」翼鋒路爾斯戴亞斯攻破大門。穆罕默德沙拿於22分鐘入楔破網，終結各賽事6場入球荒。利物浦於70分鐘再靠沙迪奧文尼擴大比數，加上沙拿完場前5分鐘挑射埋齋，鎖定4球大勝。

曼聯首循環在主場吞下紅軍5隻光蛋，今季兩次對賽共失9球，寫下球隊在英超單季對賽最大球差。蘭歷克形容慘敗「令人尷尬、失望，甚至丟臉」，惟承認優勝劣敗。來季轉任球會顧問的他，承認曼聯已落後利物浦6年，預告季後必須重組，「高普接掌利物浦後為球隊帶來改變，把球會以至整個城市推向新高度，這是我們未來轉會窗需辦妥的事。球隊必定會重建，或迎來多達10名新兵」。

高普信紅魔可重生 般費為敗仗致歉

普巴傷出料休戰兩仗 傳今夏投PSG

利物浦正與衛冕的曼城爭逐聯賽冠軍，領隊高普稱大勝曼聯非為羞辱對手，認為宿敵他日將捲土重來，「我們不是在羞辱對手，這是我們應做的事。曼聯目前身處困境，當你處於困境時，往往會面臨另一次重擊。這困境不會永遠持續，深信他們會東山再起」。

般奴費南迪斯賽後就敗仗致歉，認為表現辜負紅魔球迷支持，但強調與隊友均已全力應戰。曼聯緊接惡鬥阿仙奴及車路士，他說：「我們知道不能為已完結的比賽做些什麼，但我們必須思考如何應付另一場大戰。」而中場保羅普巴開賽10分鐘便因拉傷小腿黯然離場，入替他的連格賽後稱球隊須迅速收拾心情，把目光轉移至周六對阿仙奴一戰，並以全取3分為目標。

早前有指普巴因要求50萬鎊周薪續約而惹怒隊友，名宿加利尼維利昨在直播時形容，今夏約滿的他或已提早上演告別戰。蘭歷克賽後交代這名法國隊球星傷勢，料對方只需休戰一星期，勢錯過周六對阿仙奴，以及下周五鬥車路士的兩場硬仗，爭前四路途雪上加霜。

此外，西班牙傳媒「Todofichajes」指普巴已跟巴黎聖日耳門（PSG）達成協議，將與這支法甲班霸簽約4年；PSG體育總監李安納度據報冀透過簽入普巴，紓緩射手基利安麥巴比若落實離隊，對內部氣氛造成的負面影響。

（英超消息）