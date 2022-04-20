傑志亞冠憾負神戶居次席 艾力士補時破蛋 朱志光稱為餘下兩仗添信心

傑志沿用上仗1：0小勝清萊聯的正選陣容，前西甲兵中場巴爾拿重遇巴塞隆拿及西班牙青年軍隊友保贊；神戶盡派4名日本國腳及前國腳，包括大迫勇也、山口螢、酒井高德及槙野智章。22歲小將鄉家友太去年底出戰U23亞洲盃外圍賽時大勝港足兼攻入一球，昨正選再跟港足代表陳晉一交手。

神戶日職開季不順，昨搶攻後於14分鐘先開紀錄，大迫勇也在門前接應傳中的起腳動作，疑干擾傑志門將保羅，令其接球不穩，被伏兵門前的鄉家友太補射破網。「藍鳥」及後反擊，「黑山伊巴」丹恩奴域在29分鐘右路傳中，安永佳遲來半步未能撞射；丹恩於37分鐘近射被門將前川黛也接實。傑志半場落後0：1，但有5次射門，比神戶多兩次。

冀把握未來一周恢復體能

下半場戰况膠着，傑志先後換入港腳陳肇鈞及艾力士，後衛羅拔圖83分鐘飛頂僅柱邊出界，1分鐘後被神戶中場井上潮音破網。藍鳥於補時1分鐘，有明加索夫射門省中敵衛，艾力士門前鏟射得手，但為時已晚負1：2。神戶首仗全取3分排J組榜首，傑志1勝1負同得3分排次席，清萊聯0分暫列榜尾。藍鳥緊接休息8天，下周四再戰清萊聯，5月1日最後一仗鬥神戶。

傑志總教練朱志光稱，神戶球員技術明顯較佳，遺憾麾下錯失兩個扳平機會再失守，惟艾力士入球有助維持士氣，「雖然落敗但取得入球，給予球員信心，而且有逾一周恢復體能，有信心在餘下兩仗踢得更好」。港將羅梓駿承認進攻決心不足，要改善埋門把握力，惟連續兩場正選後添信心，亦為跟日職球員較量高興。

港足亞盃外初選棄艾里奧

此外，為備戰6月在印度舉行的亞洲盃外圍賽D組，港足昨公布34人初選名單，暫定下月先在港集訓，是挪威籍新帥安達臣上任後首份大港腳名單。6名傑志球員首獲徵召，包括謝家強及蘇沙等4名入籍兵，亦有「千禧後」小將趙聡悟及曾以行，但中堅艾里奧意外落選。本月集訓名單的冠忠南區球員簡嘉亨和伍瑋謙，以及標準流浪的余在言亦首入選。另今屆東亞盃決賽周昨落實由日本主辦，於7月19至27日開賽，港足將鬥中日韓三強。