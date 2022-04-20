馬體會證菲歷斯林馬提早收咧 巴塞吞敗沙維認爭標無望

馬德里體育會明晨主場迎戰CF格蘭納達，但球隊陣前接到壞消息，祖奧菲歷斯和湯馬士林馬因傷提早收咧，令球隊保住聯賽前四的任務變得艱難。而巴塞隆拿昨晨不敵護級球隊卡迪斯，連勝斷纜兼打擊爭前四機會。

球迷杯葛入場 七連勝斷纜

馬體會周日以2：1擊敗愛斯賓奴的聯賽，菲歷斯和湯馬士林馬因傷在半場被換走，球隊昨日證實二人皆拉傷左小腿，需休息數周，意味提早收咧。皇家馬德里以75分高踞西甲榜首，明晨作客奧沙辛拿。昨日的西甲則爆大冷，護級分子卡迪斯在48分鐘憑盧卡斯佩雷斯建功，以1：0擊敗巴塞隆拿，令巴塞聯賽七連勝走勢告終。巴塞死忠球迷賽前表示將杯葛球隊，抗議上周四歐霸盃遭法蘭克福球迷坐滿魯營球場，並稱這是「永遠不會忘記的恥辱」，昨日賽事期間龍門後觀眾席甚為冷清。

巴塞在歐霸盃和西甲接連失利，主帥沙維極為憤怒，更稱球隊爭標無望，「我們失去超越其他競逐歐洲賽資格球隊的機會，亦要跟西甲冠軍講再見，球隊缺乏決心令我憤怒」。他強調巴塞的首要目標，仍是保住下季歐戰資格。踢畢31輪的巴塞續排次席，與多踢一場的西維爾及馬體會同得60分。