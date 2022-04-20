史馬特膺最佳防守球員 26年來首後衛獲獎平披頓成就

綠軍隊史第2人

史馬特憑投票獲257分，包括37張第一名選票，讓這名28歲後衛以55分優勢力壓鳳凰城太陽後衛米卡貝捷斯得獎，猶他爵士中鋒高拔則以136分排名第3。即使史馬特今季沒有任何一項個人數據位列榜首，但抄截、製造進攻犯規次數、破壞對手球權等皆是聯盟頭10，而塞爾特人也是全聯盟防守最佳的球隊，在場均失分、對手命中率等數據都高踞榜首。

居里領勇士奪金寫隊史

相隔26年再有後衛贏年度最佳防守球員，聯盟刻意安排披頓到塞爾特人訓練場地宣布喜訊，「手套」稱史馬特的防守拼勁讓他想起自己，而史馬特稱獲獎意義重大，「這代表除了得分之外，能以其他方式影響球賽」。

昨日上演的季後賽，金州勇士有後備上陣的「咖哩仔」史堤芬居里轟入34分，在主場領軍以126：106大勝丹佛金塊，場數領先2：0，這名34歲控衛季後賽得分累積達3018分，也是勇士隊史「3000+」第一人。達拉斯獨行俠雖有當錫繼續因傷缺陣，但在謝倫般遜射入全場最高的41分下，終以110：104險勝爵士，扳平場數1：1。