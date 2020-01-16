斥6.4億周薪510萬 曼城勢搶贏夏蘭特

英超榜首曼城明晨迎「巨人殺手」白禮頓前傳來好消息，據多間英國傳媒報道指，曼城勢力壓皇家馬德里等競爭對手，在今夏簽入多蒙特的21歲超新星艾寧夏蘭特，據報藍月已同意對方開出的50萬鎊（約510萬港元）周薪，只待雙方正式公布。

父親曾效力曼城的艾寧夏蘭特，近年加盟藍月傳聞不絕於耳，即使早前有皇家馬德里及巴黎聖日耳門（PSG）有意當「程咬金」，但據《每日郵報》消息稱，這名挪威隊射手在父親積極參與下，與曼城的談判已達尾聲，會方已同意其經理人拉奧拿開出的50萬鎊周薪要求，將向「蜜蜂兵團」支付7500萬歐元（約6.4億港元）買斷費，有望最快下周公布，料合約為期5年。至於早前宣布季後離曼城返鄉的36歲巴西隊中場費蘭甸奴，據報正與出道時效力的巴甲球會帕拉尼恩斯接洽，勢重返這支母會。

迪布尼無恙迎白禮頓候命

上輪英超榜首戰賽和利物浦後，曼城明晨將面對「巨人殺手」白禮頓，客軍今季兩和車路士之餘，近兩仗更雙殺北倫敦雙雄阿仙奴及熱刺，主帥哥迪奧拿稱球隊若想爭冠，就必須擊敗這樣的對手，並透露上仗因有微傷，在英格蘭足總盃僅列後備的奇雲迪布尼已無礙，但右閘基爾獲加續唞。