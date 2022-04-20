鬥車前謀後路 拿卡錫迪亂軍心 打吡戰掀魔鬼賽程序幕 新星啞火礙爭前四

阿仙奴vs.車路士 now611/621台 明晨02：45直播

愛華頓vs.李斯特城 now623台 明晨02：45直播

紐卡素vs.水晶宮 now624台 明晨02：45直播

阿仙奴原本爭逐前四形勢大好，但近仗再陷入「自爆模式」，面對中下游的水晶宮、白禮頓及修咸頓接連吞敗而回，3場失9分下被熱刺及曼聯趕過，未計今晨曼聯的戰果，暫落後排第4的熱刺3分但踢少1場。廠兵得失球差遠不及熱刺，餘下7仗已無太大失分空間，且「廠兵」明晨惡鬥「三哥」車路士後，將與同樣力爭前四的曼聯及韋斯咸正面交鋒，尾二輪更要惡鬥熱刺，形勢不容樂觀。

阿迪達冀斟兩射手重組

前鋒拿卡錫迪季中接替因紀律問題離隊的奧巴美揚，擔任阿仙奴隊長，他近日受訪時透露：「接任隊長後，我嘗試做好職球員間的橋樑，保持良好關係，給予隊友們信心。我曾對沙卡說，要他放膽去踢球，責任由我負上。此後他的表現有目共睹，亦稱那番話幫助了他。」不過，30歲的他今夏約滿，落實不再續約下，透露已獲多間球會接洽，包括舊東家里昂，「我與里昂一直保持聯繫，他們希望我回巢，我不排除這可能，因我想續在歐洲踢球，懷念參戰歐聯這樣的大賽」。上輪因染疫缺陣的他，未出席周一的操練，但據報會方仍希望他趕及在是役病癒披甲。

除了為今季成績打拼，廠兵主帥阿迪達亦要為來季未雨綢繆，他近日受訪時表示，為了提升中場馬田奧迪加特的表現，正特訓這名23歲挪威國腳，期望未來數月見成效。拿卡錫迪今夏離隊，據報會方正積極尋找鋒線新援，兩大目標為賓菲加的烏拉圭隊中鋒達雲紐尼斯，以及燕豪芬的荷蘭國腳加普。

夏維斯華拿勢掛帥爭連勝

愛華頓迎李城續搶分護級

至於主隊車路士「比上不足比下有餘」，穩居聯賽榜第3位，兩名德國隊前鋒夏維斯及迪姆華拿表現亮眼，近4仗合力包辦5入球2助攻，今仗勢續在前線合作攻堅，而日前在英格蘭足總盃受傷的高華錫需缺陣，料由羅夫度斯卓克頂替擔正。

此外，暫列第17位的愛華頓，明晨主場面對李斯特城續為護級而戰，料主帥林柏特將沿用上輪挫曼聯的陣容迎敵，若能全取3分，將可拉開尾三的般尼6分。