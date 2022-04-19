籃網季後賽首擊不敵「綠軍」 艾榮倒戈被噓舉中指反擊

透過附加賽躋身季後賽的籃網，昨續由星將杜蘭特及艾榮擔大旗，首兩節成功與塞爾特人抗衡，半場打成61：61平手。塞軍第3段一度拉開15分優勢，但艾榮在最後一節大爆發，單節9投7中得18分，籃網在讀秒階段仍以1分領先。然而塔圖最後一擊接應史馬特傳送後，背身晃過艾榮後上籃得手，助塞軍旗開得勝。

曾在塞爾特人效力兩季的艾榮，昨仗遭塞軍球迷狂噓。他第3節一次跳投得分後，向場邊豎中指回應。這名30歲控球後衛賽後說：「我不想攻擊任何球迷，但當人們對我大喊各種粗言穢語，我只能以牙還牙。」雖未能為籃網拿下勝利，但艾榮的表現賽後仍獲前隊友「大帝」勒邦占士大讚，稱對方理應入選NBA75大傳奇球星。

太陽熱火先拔頭籌

此外，西岸「一哥」鳳凰城太陽主場以110：99擊敗新奧爾良塘鵝拔頭籌。基斯保羅該仗交出30分及10助攻的「雙雙」數據，以36歲347日之齡，成在季後賽做出「30+10」的最年長球員。東岸一哥邁阿密熱火則有鄧肯羅賓遜取得27分，包括3分球9投8中，在主場以115：91挫亞特蘭大鷹隊。