傑志鬥神戶 「小白」缺陣 無緣分組賽亮相 朱志光：勿因首勝心雄

神戶勝利船vs.傑志 港台電視31台 晚上19：00直播

從神戶上周二起抵泰後於社交網發放的相片及影片，連日操練均未見恩尼斯達，以及上月底加盟的日本國腳中場橋本拳人，早已引起猜測二人或未有隨隊。神戶新帥洛天拿昨在賽前記招上證實有多名傷兵，包括隊長恩尼斯達，又稱「我希望球隊返回日本時，他能夠歸隊」，以證「小白」未有隨隊赴泰。這名37歲前巴塞隆拿球星於大軍出發前，上周日聯賽對大阪櫻花在上陣半場被換出，日媒稱他賽後曾向洛天拿反映身體感不妥。小白昨在社交網親證將缺席亞冠分組賽，為隊友打氣。

巴爾拿重遇巴塞舊戰友保贊

傑志上周六亞冠首仗以1：0挫泰甲的清萊聯，在J組響頭炮全取3分，今鬥神戶爭兩連勝。朱志光提醒麾下勿因勝出首仗便心雄，強調神戶即使缺少恩尼斯達，實力仍必在傑志之上。他又對神戶新中場扇原貴宏的組織能力印象深刻。這名30歲中場是橫濱水手2019年日職冠軍正選，他昨代表球隊出席記招，意味今仗勢正選。

朱志光透露今仗陣容跟擊敗清萊聯時不會有太大變動，預計上仗表現出色的港將羅梓駿續任正選右翼，入球奠勝的土庫曼隊翼鋒明加索夫再度客串正中場，「踢了一場亞冠的球員有較好比賽狀態，而且有表現時無理由作調動。」出身巴塞青訓的傑志西班牙籍中場巴爾拿稱，對未能繼西甲後再鬥前輩恩尼斯達感遺憾，但有機會重遇在巴塞及西班牙青年軍做隊友的前國腳保贊。

相隔一季再戰亞冠 神戶易帥爭首勝

上季日職季軍神戶相隔一季再戰亞冠，陣容星光熠熠坐擁大迫勇也、山口螢、酒井高德及槙野智章等多名日本國腳及前國腳，高層銳意繼前屆亞冠4強再於亞洲舞台爭佳績，但今季在日職出閘脫腳，開季10場不勝已跌至榜尾，結果兩度易帥於本月初由西班牙籍老帥洛天拿接掌。朱志光預計這名重視防守的教頭球隊不會給傑志太多空間反擊，因此球員要比對清萊聯時更有耐性。

（亞冠消息）