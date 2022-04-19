般費交通意外無恙可戰「雙紅會」 雲迪積克領紅軍迎曼聯 稱爭四冠添壓力

阿積士失荷蘭盃挽留坦夏格

英國傳媒昨報道，般奴費南迪斯於當地時間周一早上，駕駛其保時捷車輛發生交通意外幸無恙，有望作客利物浦時披甲。這名葡萄牙隊中場今季英超入9球，惟「般費」上次在聯賽建功已在2月20日作客勝列斯聯。曼聯暫於英超少「四哥」熱刺3分，盛傳下季由阿積士主帥坦夏格執教，惟該荷甲一哥在荷蘭盃決賽以1：2反負宿敵燕豪芬。阿積士技術總監咸斯查賽前承認，坦夏格獲其他球會垂青，並說：「這是正常的事，因為他的工作一直做得很好。我們希望他能留下，會用盡所有方法留住他。」

沙拿近5次交手入7球

利物浦連同今季英超首循環作客5：0大破曼聯，近4季錄得4勝3和的交手不敗佳績，而前鋒穆罕默德沙拿包括去季英格蘭足總盃在內，近5次交鋒中獨取7球，明晨或又可再當剋星，以及結束各項賽事近10次上陣只入1球的頹勢。惟華基爾雲迪積克對「紅軍」奪四冠保持低調，他說：「所有人都談四冠，這只會帶來額外壓力。它是一個夢想，卻是一個幾乎不可能達成的任務。」

另外，般尼中場韋斯活特前晚在英超與韋斯咸中場尼高拉華錫相撞後，右足踝懷疑斷骨後變形，事後送院醫治，暫代領軍的米奇積遜說：「由兩軍球員當時的反應，已可知道傷勢嚴重。我們未來幾天會有專家評估他的傷勢。我們希望他早日康復。」