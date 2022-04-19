鄭兆康冀張家朗乘勇亞運衝金

疫情下海外集訓收成效

受疫情影響，香港運動員每次在海外完成比賽後，返港都要在酒店隔離，嚴重影響狀態，因此劍擊隊今年展開長達半年的集訓，讓一班劍手以海外為訓練基地，鄭兆康教練相信此舉有助提升運動員的能力，「過往港隊亦有類似安排，但並非像今次一樣長時間。香港的劍手不多，特別是體院的精英運動員較少，他們在海外訓練可以跟不同風格的劍手交流，跟世界各地的強手對抗，對心態和技術提升有十分大的幫助」。

港將戰畢一系列的世界盃後，6月將赴韓國首爾參與亞洲錦標賽，7月則轉戰在埃及開羅舉行的世界錦標賽。不過今年的重頭戲定必是9月的杭州亞運。港隊過去從未於亞運問鼎冠軍，鄭兆康教練盼眾人能在今年取得突破，「我們在亞運最好的成績是銀牌，未試過贏金牌。我的期望是在杭州亞運取得金牌，作為一個新的突破」。

從1990年的廣州亞運至2014年的仁川亞運，港隊在劍擊項目共拿下2銀18銅，直至上屆雅加達亞運，男子花劍隊的崔浩然和張家朗同闖個人賽4強，兩人最終分奪第2、3名，並於團體賽聯同蔡俊彥和楊子加贏得銀牌，助港隊在這屆亞運得2銀6銅的佳績。