張家朗榮登世一寶座 鄭兆康：證港將「係得嘅」 世盃團體賽4強憾負

原本世界排名第2的張家朗，雖於花劍世界盃貝爾格萊德站個人賽戰至8強落敗，但原任一哥霍高尼於首圈倒灶出局，令這名東奧冠軍以200分首度成為世界第一，日本隊的敷根崇裕進佔第2位，霍高尼跌至第3位。對於張家朗為港隊男子劍手寫下里程碑，鄭兆康教練昨日接受本報訪問時，大讚家朗以24歲之齡取得如此成就，實在相當了不起，並且令大家看到香港運動員「係得嘅」，「家朗做到的，我為他感到驕傲，也期待其他劍手以他為榜樣。」鄭兆康教練續稱，男子花劍隊的鄭鐵男、梁千雨、蔡孝銳等小將極具潛力，盼家朗的成就可以激發一班師弟努力追夢。

助推動劍擊發展 林鄭撰文祝賀

香港劍擊隊近年屢創佳績，重劍女將江旻憓於2018至2019年賽季曾成為世界第一，張家朗今次登頂，鄭兆康教練相信有助推動劍擊發展，「家朗亦可以令到香港社會更加關注劍擊，令更多人投身這項運動。這對於香港劍擊運動的普及和發展，有非常大的幫助。」另外，香港特首林鄭月娥亦於社交平台撰文，祝賀張家朗榮登世界第一。

榮登「世一」寶座後，張家朗昨日伙拍隊友出戰塞爾維亞花劍世界盃貝爾格萊德站的團體賽。今站列為5號種子的男花港隊，在32強迎戰羅馬尼亞隊，由蔡俊彥、楊子加與崔浩然攜手出擊。即使張家朗缺陣，三人仍打出水準，未受考驗下以45：24大勝晉級。港隊在16強面對英國隊，先由蔡俊彥打頭陣，張家朗緊接出場助港隊擴大領先優勢。這名新科「世一」在第6局戰至末段時，曾踩中對手腳背並倒地，疑似扭傷左腳踝，幸最終無礙能繼續作戰，他在決勝局打出一波6：2攻勢，最終以45：35擊退英國隊。

團體賽無緣破港隊最佳成績

男花港隊在8強面對4號種子日本隊，張家朗在首局先以5：2挫現任「二哥」敷根崇裕，並以45：35勝出，自2020年2月埃及開羅站後，再次殺入4強。可惜港隊在4強鬥波蘭隊時，崔浩然第4局淨輸5分，港隊一直處於下風，即使守尾門的張家朗狂追10：5，仍難阻港隊以32：45落敗，無緣決賽，並與法國隊爭銅牌。港隊過往在世界盃的最佳成績，是在2019年的世界盃聖彼德堡站贏得銀牌，當時出賽劍手為張家朗、蔡俊彥、張小倫和楊子加。

女花方面，由鄭曉為﹑符妤名及關渝澄任正選的港隊，直入16強鬥7號種子韓國隊，兩隊初段鬥得激烈，惜港隊力戰下以40：44落敗，無緣8強。

（劍擊消息）