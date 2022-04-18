拒依賴C朗 蘭歷克促魔兵改進 韋斯咸逼和般尼少熱刺5分

C朗各賽事轟21球獲870萬獎金

英國《太陽報》昨報道，C朗去夏回巢的合約中列明，只要今季獨取20球便可獲75萬鎊，之後每入1球可得10萬鎊，故此已入21球的他已共獲85萬鎊花紅。事實是若他季尾成為「紅魔」神射手，更可再得100萬鎊（約1020萬港元）獎金。他迄今在職業賽生涯第取得60次大演帽子戲法，當中球會及國際級賽事分別是50次和10次。

普巴遭馬古尼踢傷 球迷柴台

37歲的C朗即使再度成為曼聯贏波功臣，蘭歷克卻說：「我們不應依賴C朗，必須提升整體實力。己隊是未能做好疊瓦式的側擊，防守也令人失望。」他又領前諾域治2：0後，「球隊便失去隊形，侵略性不足」，又慶幸門將迪基亞力挽狂瀾才最終獲勝。季尾約滿的中場保羅普巴禍不單行，先在比賽期間被失去平衡的隊友後衛哈利馬古尼的「虎尾腳」踢中頭部流血，賽後又被主隊球迷柴台和粗言相對。蘭歷克說：「我明白球迷為曼聯今季成績沮喪和失望，但針對個別球員是沒意義的。這應是集體負責的，所以我定會保護我的球員。」

般尼續排尾三 韋斯活特重創

打入歐霸4強的韋斯咸，昨晚迎戰日前炒掉領隊戴治的般尼初段虎虎生威，先後有中場查洛保雲及左閘艾朗加斯威爾勁射未竟全功。22分鐘，般尼中場韋斯活特與韋斯咸中場尼高拉華錫相撞後示意右腳重創，球證上前了解後暫停比賽，讓「軍醫」入場治理，8分鐘後，韋斯活特由擔架牀移離球場，由祖殊布朗曉爾入替。比賽重開僅3分鐘，般尼前鋒韋格賀斯頂入開紀錄，惟隊友哥尼特之後主射12碼出界未能拉開紀錄，更被「鎚仔幫」中場湯馬士蘇克錫在74分鐘頂入扳平1：1完場。般尼賽後31戰得25分續排尾三，少尾四愛華頓3分。同日另一仗紐卡素憑中場般奴古馬雷斯入兩球，以2：1反勝李斯特城。