張家朗世盃8強出局 「世一」未絕望

蔡俊彥連續兩站首圈出局

香港男子花劍隊戰畢2月開羅站世界盃後，先後到紐約及巴黎集訓，近日轉戰貝爾格萊德站世界盃。直入正賽的張家朗則在首圈只花2分46秒，便以15：6淘汰新加坡籍劍手，他在次圈以15：9輕取意大利籍的盧比利，16強再以15：6擊敗韓國籍名將河泰圭，雖然張家朗在8強以7：15不敵意大利籍的艾禾拉，但他賽前以188分高踞世界第2，與意大利的「一哥」霍高尼只差2分，加上對方首圈倒灶出局，令張家朗衝擊「世一」形勢大好。

至於世界排名第6的蔡俊彥首圈面對排名64的烏克蘭籍劍手尤利斯時陷入苦戰，終以9：15落敗，連續兩站「一輪遊」，而從外圍賽出線的楊子加在64強亦以8：15敗陣出局。

女花方面，鄭曉為和符妤名同樣首圈止步，前者以4：15不敵法國籍的芭絲，後者則以7：15不敵加拿大籍的新科世青冠軍郭子佳。港將方凱申在巴黎站世界盃男重個人賽出局後，昨日夥拍黎家俊、吳浩天和劉昊峯角逐世盃團體賽，惜港隊在32強以32：40負哈薩克隊止步，最終收穫第24名。