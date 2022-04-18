勇士季後賽拔頭籌 普利地標轟30分 居里推崇願退居後備

相隔兩季再戰季後賽，勇士西岸首圈面對有全能中鋒約基治坐鎮的金塊，初段在禁區難佔甜頭，但球隊在外圍發炮搶分，第三節擴大分差後，終以16分之差擊敗金塊。生涯首戰季後賽的普利，延續常規賽炙熱手感，此役以近七成命中率攻入全場最高的30分，是繼張伯倫和列治文後，隊史第3名在季後賽地標戰得30分的球員。

三巨頭3年來首合體戰季後賽

勇士「三巨頭」居里、基利湯臣和祖利蒙特格連自2019年後，首度合體出戰季後賽，基利湯臣此役射入5球三分，貢獻19分，至於傷癒復出的「咖喱仔」則後備上陣22分鐘，交出16分及4次助攻，是其職業生涯第9次以後備身分作賽。兩人對普利同樣讚不絕口，湯臣直言對方表現好得「不可思議」，居里則指普利在常規賽的表現，是自己此仗接受退居後備的主因，「他證明了自己時刻為此做出準備。他的表現是我願意打後備的重要因素，這能減輕我傷癒復出的壓力。」對勇士主帥卡爾來說，眾將表現出色成為煩惱。卡爾表明會因應「咖喱仔」的傷勢限制其上陣時間，但對於會否將普利放到後備則不置可否。

縱然金塊球星約基治此仗取得「雙雙」25分及10籃板，但在隊友查美梅利和米高波特因傷缺陣下獨力難支，這名27歲中鋒期望下場表現更好，「我認為勇士針對我的防守做得很好，所以我要好好把握上籃和輕鬆得分的機會」。

木狼挫灰熊響頭炮 愛華士首戰轟36分寫隊史

在昨日季後賽有好表現的，還有明尼蘇達木狼後衛安東尼愛華士，這名2020年選秀狀元在其季後賽地標戰射入全場最高的36分，加上唐斯等5名隊友得分上雙，領軍作客以130：117大勝2號種子孟菲斯灰熊。現年20歲又255日的愛華士，不單成為木狼隊史季後賽地標戰得分最高的球員，也是季後賽第4年輕得30分的球員，單場36分也追平NBA第4高的季後賽初登場得分紀錄。

至於費城76人的二年生泰維斯馬西，也不讓普利和愛華士專美，這名21歲後衛狂轟38分，領軍主場以131：111大勝多倫多速龍，他更以21歲又164日之齡，成為76人季後賽史上最年輕的「30+」先生。主帥李華士賽後稱讚馬西初生之犢不畏虎，而本仗交出「雙雙」19分15籃板的安必特，則指隊友全季表現都值得信賴。

（NBA季後賽）