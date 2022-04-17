傑志小勝清萊聯 亞冠響頭炮 新援明加索夫開齋 朱志光讚疫後鬥志佳

傑志繼上屆亞冠再於武里南府出戰分組賽，首仗正選起用的「3+1」外援及亞援，分別為老將射手「黑山伊巴」丹恩奴域、中場巴爾拿、基爾頓及明加索夫，一對港將陳晉一及羅梓駿分任左、右翼衛。清萊聯正選除了隊長彼迪威及施華干兩名泰國國腳，還有兩名日援加藤恆平及廣田隆治。這支上季泰國足總盃冠軍縱未能主場出擊，要到武里南市運動場作賽，仍算是佔半個主場之利。

逾3個月首正式比賽

羅梓駿獻助攻搶鏡

昨晚當地氣溫攝氏31度，兩軍開賽首15分鐘節奏稍慢，傑志其後首個攻勢即入球，羅梓駿於17分鐘在右路底線傳中，明加索夫於禁區內控定後右腳拉弓施射破網，經兩場友賽上陣後取得加盟「藍鳥」後的首個入球。傑志因應戰况曾變陣改踢近乎3中堅陣式，以艾里奧為首的3名入籍兵，甚至巴爾拿退後一格鎮守防線，明加索夫亦由翼鋒改踢中場。藍鳥領先後曾有陳晉一遠射被敵軍門將接實，球隊首兩次攻門均中龍。清萊聯在上半場佔63.1%控球率，但受制傑志嚴密防守，未有正式攻門威脅到門將保羅，藍鳥半場領先1：0。

傑志換邊後續施壓，25歲港腳羅梓駿在前場勤力迫搶，亦多次於右路成功傳中。相反清萊聯作出多個換人調動後，仍未能撕破藍鳥防線，施華干於81分鐘殺入禁區傳中予隊友撞射被保羅接實，是清萊聯全場最有威脅的攻門。傑志尾段換入唐建文及黃洋加強防守，維持1：0勝局完場，繼上屆J組以2：0挫泰港後，再次在分組賽首仗擊敗泰甲隊，奠勝的明加索夫當選昨仗最佳球員。

次輪周二惡鬥神戶

傑志總教練朱志光賽後稱，欣喜麾下近3個月只有友賽，仍踢出一定狀態及做好防守，「球員紀律和鬥志都很好，踢出賽前部署，懂得利用空間進攻，從而製造出多次反擊」。傑志於周二晚上7時大戰今輪輪空的日職豪門神戶勝利船。