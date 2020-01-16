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2022年4月17日星期日
紅軍挫曼城續追四冠 文尼起孖領銜闖足總盃決賽
37歲C朗戴帽領曼聯險勝 壓阿仙奴升第5
拿高斯文接死亡恐嚇 母受牽連
米蘭雙雄齊報捷 AC續保榜首
保羅佐治染疫缺陣 快艇負塘鵝緣盡季後賽
為英國隊戰金夫人盃 拉度簡露取泥地賽首勝
SUN周日體育直播賽程
傑志小勝清萊聯 亞冠響頭炮 新援明加索夫開齋 朱志光讚疫後鬥志佳
亞冠領紅 廣州隊後衛被解僱惹爭議
方凱申世盃無緣16強 張家朗今男花登場
體壇快訊：吳芷柔荷蘭羽賽掃兩冠
SUN周日體育直播賽程
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【明報專訊】（請看附圖）
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