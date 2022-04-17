拿高斯文接死亡恐嚇 母受牽連

稱專注領拜仁德甲十連霸

拜仁上周於歐聯8強主場賽和維拉利爾，兩回合計以1：2敗陣出局，拿高斯文連日來受球迷批評，不乏叫他下台的聲音。這名34歲少帥昨表示在社交網遭死亡恐嚇，他說：「我一向面對批評聲音，都處理得不錯，但若是死亡恐嚇，就是另一回事，而且多達450個，連我那位不理足球的母親都受牽連。球迷總愛看過電視就肆意批評，當然他們有權利寫任何東西，但做每件事前請三思。」

蜂兵大勝 下輪演榜首戰

拜仁在餘下5輪的德甲聯賽高踞榜首，而「蜜蜂兵團」多蒙特昨晚在主場以6：1大勝禾夫斯堡，踢多1場落後拜仁6分，雖然續排次席，但得失球差遠遠不及對方。

拿高斯文劍指去夏上任後首項德甲冠軍，也要爭取為球隊達成十連霸，他今晚先領軍作客比勒費爾德，下周六轉戰多蒙特合演榜首戰，他昨在賽前說：「我希望拜仁會奪冠，最理想當然是在兩仗後達標，然後我就會埋手為下季準備，爭取更佳成績。我不需為其他人證明自己，大家有喜歡我與否的自由。」