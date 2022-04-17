37歲C朗戴帽領曼聯險勝 壓阿仙奴升第5

熱刺遭白禮頓絕殺

阿仙奴負修咸頓吞三連敗

白禮頓上輪作客勇挫阿仙奴，昨晚出征熱刺又打亂「四哥」之爭。日前感染新冠病毒的熱刺主帥干地趕及領軍，但熱刺面對中游球隊白禮頓陷入悶戰，戰至90分鐘更被李安度杜沙特禁區窄角度射門破網全失3分，32戰得57分續居第4。紅魔緊接迎戰諾域治續以C朗掛帥，他未受打傷小孩手背的風波困擾，開賽7分鐘極速開紀錄，打破逾一個月聯賽入球荒，再於32分鐘入球拉開比數。正護級的諾域治於上半場補時追回一球，換邊後再有前鋒迪姆普基入球扳平，但C朗在76分鐘射入罰球，再化身英雄為曼聯奠定3：2勝局。

阿仙奴同一時間作客修咸頓，在44分鐘遭碧拿歷克小禁區左腳射門取得領先，其後連番變陣仍無功而還，終以0：1告負，吞三連敗後31戰得54分，多踢一仗的曼聯追至同分，得失球差相同下，靠總入球數暫升第5位。

33歲馬迪季後離紅魔

另外，33歲曼聯中場尼曼查馬迪賽前在社交網宣布，完季後將離開效力5季的紅魔，但未公布下一站。這名33歲塞爾維亞隊防中明夏約滿，他稱能效力這間偉大球會是莫大榮幸，完季前將盡一切努力協助球隊。馬迪在紅魔5季至今上陣184場入4球，但未能贏得任何錦標。