紅軍挫曼城續追四冠 文尼起孖領銜闖足總盃決賽

半場3球領先 換邊失兩球無阻勝利

曼城上周日英超在主場以2：2跟利物浦握手言和，續居聯賽榜首，但右閘基爾獲加日前在歐聯受傷，今仗倦勤，中場核心奇雲迪布尼也先列後備。曼城主帥哥迪奧拿被迫變陣，由基亞利殊和加比爾捷西斯擔正攻堅。居中策應的費蘭甸奴甫開賽便交出一記精彩長傳，惟基亞利殊在禁區起腳無功而還，這已是曼城上半場唯一像樣攻勢。利物浦及後盡佔上風，安德魯羅拔臣在9分鐘開出角球，伊巴希馬干拿迪力壓尼敦阿基，以頭槌頂入先開紀錄。頂替艾達臣摩拉斯為曼城把關的門將薩克史堤芬，8分鐘後出現低級失誤，他未有及時接穩史東斯回傳，遭文尼飛身剷射破網；而文尼完半場前接應堤亞高艾簡達拿橫傳抽射建功，助紅軍將領先優勢擴至3：0。

易邊後，曼城有捷西斯撕破紅軍防線，妙傳予基亞利殊在47分鐘建功追近比數，並由貝拿度施華補時的入球追至2：3，但「藍月」仍回天乏術，終僅敗而回。利物浦已奪聯賽盃，現闖下月14日的足總盃決賽，劍指單季四冠王，主帥高普認為只贏一冠未算成功，又點名希望穆罕默德沙拿可以維持高水平至季尾。

UEFA擬就歐戰爭議處分4軍

車仔誓破宮入決賽 拒借將加歷查披甲

另外，歐洲足協（UEFA）正計劃因曼城及馬德里體育會上周於歐聯8強次回合衝突，以及法蘭克福球迷在歐霸盃8強次回合，坐滿巴塞隆拿主場引起售票爭議，分別處分4支球隊，涉事的曼城球員或於歐聯4強鬥皇家馬德里時被罰禁賽。近日亦有消息指出，雖然多蒙特射手艾寧夏蘭特盛傳今夏轉投曼城，但藍月從未放棄收購熱刺主將哈利卡尼。曼城舊將胡禮菲臘斯表示，球隊收購計劃多以26歲或以下球員為主，但卡尼在季尾回勇，是一名不能忽視的球員。

今晚另一場足總盃4強，車路士將與水晶宮爭奪最後一張決賽入場券。車路士領隊杜曹明言拒絕借將干拿加歷查為水晶宮披甲，此子今季在英超貢獻8入球及3助攻，同時入選英格蘭國家隊。杜曹說：「我們目標是贏波，如果他在陣必定是一大威脅，我亦理解他的失望。」而擁有美國職業棒球大聯盟（MLB）球隊芝加哥小熊的美籍班主歷格斯家族，早前跟美籍富商格芬和基拔合資30億鎊（約307億港元）競購「車仔」。

不過，這個財團曾爆出種族歧視醜聞，有指財團之首祖歷格斯在2019年流出內部電郵寫道：「穆斯林是我的敵人。」他曾因此公開道歉，車迷在社交平台表達「向歷格斯說不」，當這個美國財團上周五宣布放棄爭奪藍戰士後，不少人留言稱抗爭成功。