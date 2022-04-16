季後賽開鑼 76人擒龍存憂 得分王安必特領銜 防守悍將未打齊針無緣征加國

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今季常規賽東岸除了邁阿密熱火以53勝29負排榜首，第2至4的波士頓塞爾特人、密爾沃基公鹿和76人皆為51勝31負，只能以對賽成績分高下。公鹿當家球星「字母哥」安迪度高安普在得分王之爭先失一仗，讓花名「The Process」的安必特成為自1999/2000年球季的奧尼爾後，首名獲此頭銜的中鋒。此子今季常規賽場均交出「雙雙」30.6分和11.7籃板，教練李華士亦表示他不論攻守皆有顯著進步。

西布尼稱無阻避疫拒打第二針

不過，76人在首圈作客速龍的系列賽存在隱憂，由於加拿大政府規定入境人士需要出示完整疫苗接種紀錄，但防守悍將西布尼只打一劑輝瑞疫苗，無法隨隊作客。

這名25歲前鋒近日回應，透露上季季後賽曾接種第一劑，但基於自身來自崇尚中醫和自然療法的家庭，因此對繼續接種疫苗持有不同看法，「當時我認為接種疫苗意味不會感染疾病並傳染他人，而且我要為社會負責任，但隨事情發展，新冠病毒已多次變種，打針後仍有機會染疫並傳播出去」。

丹尼格連勢臨危受命 三奪總冠軍經驗制勝

西布尼是一個能防守多個位置的球員，他能與速龍的施亞琴、雲維列特或安諾比對位，若缺席客場賽事，76人的防守壓力勢必大增。不過，李華士早作準備，在常規賽尾段多派丹尼格連上陣，雖然這名34歲後衛今季表現平平，但曾三奪總冠軍的他勝在經驗十足，加上進攻火力比西布尼高出一截，亦能補上空缺。

籃網遇綠軍演攻防戰 公鹿衛冕首擊鬥公牛

東岸另一大戰由塞爾特人對布魯克林籃網，籃網在附加賽擊退克里夫蘭騎士晉級，雖然雙星艾榮和杜蘭特技術超班，但球隊進攻較多單打，碰上防守強度極高的綠軍，料將出現一番惡鬥。至於衛冕的公鹿則於首圈對芝加哥公牛，「字母哥」稱爭冠決心絲毫不變。