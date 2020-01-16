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2022年4月16日星期六
傑志亞冠誓爭出線 今首擊征清萊聯 朱志光冀超上屆成績
山東遣青年軍 首戰吞大邱7蛋
曼城英足盃鬥紅軍變陣 任翼鋒如魚得水 主耶穌誓當剋星
阿仙奴球迷反英安置計劃 促撤球衣手袖盧旺達廣告
巴塞不敵法蘭克福歐霸出局 柏迪重創恐提前收咧
SAT周六體育直播賽事
季後賽開鑼 76人擒龍存憂 得分王安必特領銜 防守悍將未打齊針無緣征加國
勇士首擊迎金塊 居里復操勢披甲
體壇快訊：蘇格蘭6‧1鬥烏軍
SAT周六體育直播賽事
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【明報專訊】（請看附圖）
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