巴塞不敵法蘭克福歐霸出局 柏迪重創恐提前收咧

兩軍首回合打成1：1平手。法蘭克福昨憑菲臘高斯迪「起孖」，加上山度士波里射入世界波，一度領先3球。巴塞補時階段由布斯基斯及迪比的入球追近，但無法扭轉敗局，教練沙維強調出局不代表失敗，會將目光專注聯賽，「我們已努力，不覺得輸波就是失敗。若這是失敗，便從當中學習。然而我們的主要目標，還是在聯賽爭取歐聯資格」。

巴塞昨仗賠了夫人又折兵，柏迪因大腿感痛楚，半場退下火線，球會其後證實他股二頭肌斷裂。西班牙《世界體育報》指，這名19歲新星估計須養傷6至8周，或因此提早宣告收咧。

韋斯咸大勝闖4強 莫耶斯：不可思議

法蘭克福將與韋斯咸爭入決賽。「鎚仔幫」昨分別由奇治戴臣、迪格蘭賴斯及查洛保雲建功，作客3球大勝里昂，總比數以4：1淘汰對手，相隔46年再躋身歐洲賽4強。領隊莫耶斯賽後稱接掌兩年半，見證韋斯咸由護級分子到現在晉級歐洲賽4強，直言感覺不可思議。格拉斯哥流浪則在加時以總比數3：2淘汰布拉加晉級，4強面對RB萊比錫。

李城歐協聯反勝過關寫隊史

歐協聯方面，李斯特城作客先失一球下，在完場前15分鐘連入兩球，以2：1反勝燕豪芬，創會138年首闖歐戰4強，入球功臣占士麥迪臣賽後直呼「我們正創造歷史」。李城的4強對手羅馬，昨4球大勝波杜基林特，總比數反勝5：2晉級，近5季在三大歐洲賽（歐聯、歐霸、歐協聯）均曾打進4強。