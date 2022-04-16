阿仙奴球迷反英安置計劃 促撤球衣手袖盧旺達廣告

阿迪達：湯馬士柏迪勢收咧

英國的非法入境者「重新安置」計劃為期5年，但被聯合國難民署和英國反對派批評不人道，不少阿仙奴球迷也有同感，認為應取消於2018年開始印上Visit Rwanda的球衣手袖廣告。在英超排第5的阿仙奴暫落後多踢1場的熱刺3分，今晚征戰修咸頓前，主帥阿迪達證實中場湯馬士柏迪勢因傷提早收咧，而日前因私人原因缺操的前鋒拿卡錫迪已歸隊候命。

熱刺今晚早場迎戰白禮頓，領隊干地賽前稱讚對方有實力。他說：「己隊今季雖曾在聯賽和足總盃打敗白禮頓，但其實過程相當艱辛，而且他們上場聯賽亦值得在阿仙奴身上全取3分。」他又強調只要麾下在剩餘7輪犯錯不太多，便有望前四衝線。

至於排第7的曼聯今晚迎戰榜末的諾域治，盛傳下季接掌「紅魔」的阿積士教練坦夏格，昨拒正面回應當地傳媒問及有關傳言。據英媒《太陽報》消息指，他近日與曼聯接洽時，曾不留情面地道出紅魔目前的問題，當中包括引援政策。

般尼解僱主帥戴治

此外，英超尾三球隊般尼昨解僱戴治，成今季第10個被革職的領隊。50歲的他2012年入主般尼，兩度帶領球隊升上英超，並在2018年，領軍相隔51年後再度出席歐洲賽。他離開後，已執教利物浦近7年的高普，成英超現役領軍最長領隊。般尼現落後尾四愛華頓4分，分別多屈福特及諾域治2和3分。