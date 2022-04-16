曼城英足盃鬥紅軍變陣 任翼鋒如魚得水 主耶穌誓當剋星

迪布尼獲加因傷缺陣

英超曼城及暫落後1分的次席球隊利物浦，今季分別為三冠和四冠努力，兩軍日前在歐聯8強次回合分別淘汰馬德里體育會及賓菲加，惟「藍月」的代價是中場主將奇雲迪布尼右閘基爾獲加受傷，勢無緣此仗，迫使主帥哥迪奧拿須變陣，其中加比爾捷西斯料會擔正。

「主耶穌」於2017年初由彭美拉斯轉會曼城，但就算阿古路去夏離隊，一直未穩住正選席位，至今上陣227次入89球。他說：「曼城正選陣容常變，但我的進攻數據是不俗的。我今季不時擔任翼鋒而非前鋒。我為能側擊及可移入中路攻門而高興。」連同周日在英超與客軍利物浦打和2：2一役建功，他已在對方身上取得5個入球。

文尼沙拿養精蓄銳復出爭勝

利物浦日前在歐聯8強次回合淘汰賓菲加一仗，派遣不少副選上陣，故此中堅華基爾雲迪積克、右閘阿歷山大阿諾特、前鋒沙迪奧文尼及穆罕默德沙拿等，今仗勢養精蓄銳復任正選。領隊高普說：「我認為曼城上次交手實力很強，己隊則未能交出最佳表現。所以我希望麾下今次踢出水準。今仗是一場過的比賽，若兩軍今季第3次打和2：2，便要加時，甚至互射12碼，那就瘋狂了。」

他又盼望應屆英格蘭聯賽盃盟主紅軍，今季餘下的比賽由10場增至12場；換言之，他渴望晉身英足盃和歐聯決賽。此外，紅軍將於4月27日晚主場與維拉利爾踢歐聯4強首回合，高普要求英超賽會於4月30日中午作客紐卡素，可押後至當晚舉行。