傑志亞冠誓爭出線 今首擊征清萊聯 朱志光冀超上屆成績

傑志上屆分組賽6戰11分排次名，僅以1個得失球差無緣成為最佳3隊次名晉身16強。今屆在中超代表上海海港因疫情退賽下，J組只餘傑志、清萊聯及日職的神戶勝利船3隊爭逐。「藍鳥」繼上屆再到訪武里南府戰亞冠，朱志光稱今季港超因疫情腰斬而影響球員狀態，較上屆更具挑戰性，「球隊早一個月來到泰國集訓，我希望可爭取比上屆更好成績」。

上屆傑志首仗以2：0挫泰港，今再鬥泰甲球隊，朱志光直言角色掉轉，「上屆我們剛完港超，部分球員又代表港足踢世盃外圍賽，相反泰國已完季數月；今屆我們球季腰斬，泰甲聯賽則在最後階段，對手已上力」。藍鳥在泰國踢了6場友賽取3勝2和1負，朱志光稱麾下仍需透過正式比賽提升狀態，「在當地天氣炎熱等因素，首仗關鍵是要靠經驗踢得聰明謹慎」。

外援政策改制 朱志光：助抗傷兵潮

今屆亞冠改制後雖出賽名單維持「3+1」，即3名外援及1名亞援，但不再限外援註冊名額，球隊可因應對手或小組形勢作不同部署。傑志今屆亞冠大軍有7名外援及亞援，包括丹恩奴域、巴爾拿、基爾頓、加維蘭、查理史葛、朴俊炯及明加索夫。朱志光稱比賽時維持出4援，對臨場調動影響不大，但有助應對球員受傷或停賽。他透露韓籍中堅朴俊炯腰部受傷，今仗亞援將起用新加盟的土庫曼隊翼鋒明加索夫，加上兩大「鐵膽」丹恩及巴爾拿，外援最後一席料是上屆亞冠表現出色的巴西籍中場基爾頓。

友賽助備戰 丹恩冀爭最佳次名

丹恩及巴爾拿也明言今屆要盡力複製上季佳績，從而爭取分組賽出線。「黑山伊巴」丹恩稱於泰國友賽多仗已漸取回比賽感覺，「經過上屆成功，我希望嘗試製造另一個故事給傑志和香港足球，這不容易，但我相信球隊有力做到。今屆目標仍是爭最佳次名晉級，故首仗對清萊聯要全取3分」。

清萊聯是2019年泰甲冠軍，雖借走了在上屆亞冠屢建功的巴西籍老將比爾，仍有身為隊長的泰國國腳彼迪威蘇積塔馬古鎮守中場，為2019年泰甲年度最佳球員。朱志光還點明對手兩名泰國國腳、中場施華干及左翼辛克蘭的左腳均純熟，笑言如同「有兩個快版的林嘉緯」。