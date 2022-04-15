程小雅獲資助再衝奧 添器材留日備戰 克服傷患迎世界賽

五環舞台為不少運動員夢寐以求的最高殿堂，程小雅去年以第35名完成東奧20公里競走旅途後，亦讚嘆奧運氣氛與其他大賽截然不同，立志再向兩年後的巴黎奧運邁進。她今年先後經贊助商獎學金計劃及國際奧委會（IOC）奧林匹克獎學金，獲得每月1.08萬港元及1500美元（約1.17萬港元）資助，應付備戰杭州亞運，以及爭取巴黎奧運參賽資格期間支出。

曾憂體院「減薪」 獲支援如釋重負

丈夫為日本人的程小雅，連月來在當地訓練，她稱獲額外資源備戰後如釋重負，透露會將費用撥於治療及添置訓練器材，「我已經35歲，體力恢復非常重要，將會多做一些按摩、針灸等治療。家中亦添置了跑步機，在天氣寒冷或疫情嚴重時，亦可維持室內訓練」。

恩師莊志恆離任 續合作無礙備戰

曾助程小雅圓奧運夢的田徑港隊總教練莊志恆，上月因家庭原因離任。程小雅透露兩人仍會繼續合作，由對方制訂訓練計劃，故未對備戰造成影響，並對其決定表示支持，「他為人向來以家庭為先，我亦很認同這種價值觀。我喜歡他擔任我的教練，正因他不只在乎表現，同時很顧及運動員精神健康。當他決定為家人回流澳洲，我也替他感到高興」。

最快下月赴歐參賽

程小雅本年初參與東京元旦競走賽，獲得女子10公里組季軍，惟1月底疑拉傷大腿，至上月才恢復競走訓練。她表示未來一兩個月或赴歐參賽，力爭躋身7月於美國俄勒岡州舉行的世界賽。至於杭州亞運，她以前6名為目標。