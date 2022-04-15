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2022年4月15日星期五
曼城闖4強傷兩將 馬體會火爆出局 警介入球員通道衝突 歐足協調查或處分
利物浦遭賓菲加逼和驚險過關 高普不滿表現 籲鬥「黃潛」勿輕敵
55歲連干車禍留醫兩日離世 國際球壇致哀
港足相隔多月復操 黃威笑稱發夢「唔識踢波」
蘇馬勢提早收咧 蘭仙尼認無牌駕駛
逃亡25小時離烏 薩克達翼鋒將投富咸
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俄奧運冠軍不滿普京退出體壇
塘鵝鷹隊齊捷 明爭季後賽席位
體壇快訊：36歲菲歷絲季後退役
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【明報專訊】（請看附圖）
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曼城闖4強傷兩將 馬體會火爆出局 警介入球員通道衝突 歐足協調查或處分
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