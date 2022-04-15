蘇馬勢提早收咧 蘭仙尼認無牌駕駛

葛特蘇馬去夏由車路士轉會韋斯咸，即使早前被揭發虐貓事件，仍獲領隊莫耶斯重用。蘇馬於上場英超作客負賓福特時觸傷右足踝，據報至少養傷1個月，今季英超聯賽於5月22日煞科，意味他幾乎等於無緣復出。韋斯咸亦有奧邦拿提早收咧，只餘奇治戴臣及伊沙迪奧普兩名中堅可用。「鎚仔幫」教頭莫耶斯今晨領軍出戰歐霸前，未有透露蘇馬養傷期，只稱對方將留在倫敦治療。

此外，「鎚仔幫」中場蘭仙尼早前在倫敦公路駕駛保時捷跑車時翻側，近日被揭發使用阿根廷駕駛執照，而非英國駕駛執照，又沒有為車輛購買保險。他認罪後被罰扣6分及罰款1735鎊（約18060港元）。另外，明夏約滿李斯特城的35歲門將卡斯柏舒米高，昨表示今夏不急於續約。他較早前透露在掛靴前，有意到其他地方落班。

伊巴謙莫域膝傷缺席3仗

意甲方面，「一哥」AC米蘭有40歲前鋒伊巴謙莫域因膝傷避戰10天，將錯過明晨聯賽迎戰熱拿亞、意大利盃4強作客大戰國際米蘭，以及聯賽出征拉素。次席球隊國際米蘭在聯賽落後AC米蘭兩分，明晨作客史柏斯亞。另外，薩斯索羅前鋒施卡馬卡昨落實續約4年。