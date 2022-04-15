利物浦遭賓菲加逼和驚險過關 高普不滿表現 籲鬥「黃潛」勿輕敵

法明奴起孖 隊史第4人歐聯20球

利物浦與賓菲加賽前為希斯堡球場慘劇發生33年默哀，手持兩球優勢的英超「二哥」利物浦，今仗先收起主將穆罕默德沙拿及沙迪奧文尼，二人至下半場中段才入替。而伊巴謙馬干拿迪於21分鐘接應角球頭槌頂入，連續兩場替紅軍先開紀錄，賓菲加再於32分鐘靠干卡路單刀射入扳平。利物浦下半場由法明奴發威，10分鐘連入兩球再次領先，他亦成為第4名累積20個歐聯入球的紅軍，惟賓菲加分別再憑耶梅卓克及達雲紐尼斯建功，追成3：3完場。利物浦總比數贏6：4，相隔兩季再晉級4強。

隊長佐敦軒達臣賽後承認，球隊本應可把握更多入球機會，尾段接連失守，表現亦欠佳。領隊高普更批評紅軍表現差勁，他說：「我們晉級了，但談不上高興，甚至希望出局的是我們，因為球員沒有完全投入應戰。」談及本月底於4強遇上「黃潛」，他承認需時研究對手，「若我現在說能分析維拉利爾，這樣會很奇怪，看到他們的戰績，確令人印象深刻；能夠淘汰祖雲達斯和拜仁慕尼黑，絕對值得晉級歐聯4強」。

重遇艾馬利 先禮後兵讚「盃賽王」

他又提到昔日在英超賽場交手的艾馬利，形容對方為「盃賽王」，「對手有一名充滿經驗的教練，艾馬利是『盃賽王』，他所做的事令人難以置信，請給予我時間好好準備」。利物浦周六於英格蘭足總盃4強惡鬥曼城，高普稱迪亞高祖達上半場撞傷，情况料不嚴重，亦慶幸沒有其他傷病。