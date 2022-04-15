曼城闖4強傷兩將 馬體會火爆出局 警介入球員通道衝突 歐足協調查或處分

馬德里體育會首回合主守下以0：1敗走，教練施蒙尼被哥迪奧拿揶揄採用「史前踢法」。馬體會昨返回主場主攻，14次攻門3中框，勝過10射1中的「藍月」，但未有帶射門鞋，終被逼和0：0，兩回合計以1球飲恨。哥迪奧拿說：「不要叫我評論對手作戰方式，施蒙尼想怎樣踢便怎樣踢，他知道自己在做什麼，我不會批評。」施蒙尼認為哥帥在玩弄「語言藝術」，「很多時候，那些善於辭令的人都很聰明，在讚美中表現出蔑視。我們沒有大量的詞彙，但我們並非白癡」。他被問及會否為宿敵皇家馬德里在4強碰曼城提供意見，隨即離開記者會。

作客添傷兵阻三線爭冠

曼城中場奇雲迪布尼及右閘基爾獲加，昨疑因肌肉和足踝受傷，於65和73分鐘退下火線，攻擊手菲爾科頓亦頭部掛彩。哥帥說：「球隊在這裏出現很多傷兵，我們正面對很大的麻煩，不知道未來數天會發生什麼事。」曼城明晚在英格蘭足總盃4強硬碰利物浦，兩軍亦正爭奪英超冠軍，「藍月」將與皇馬在4月26日踢歐聯4強首回合。另一場4強則由利物浦對陣維拉利爾，同為「英西對碰」。

沙域疑頭槌撞對手扯頭髮

曼城與馬體會昨日賽後火藥味濃，菲爾科頓末段疑被剷傷倒地，但被倒戈的敵衛史堤芬沙域斥罵故意拖延時間，引發兩軍衝突，其間沙域疑頭撞曼城翼鋒史達寧頭部，以及扯基亞利殊頭髮。球證拔出3面黃牌，馬體會的菲臘比蒙達里奧「兩黃一紅」被逐。兩軍衝突賽後持續，先是哥帥返回球員通道時，據報被主隊球迷投擲多不勝數的水樽，球員通道內更一片混亂，據報基亞利殊與沙域在球員通道內續爭執，ESPN等多間媒體報道，賽會甚至要求警方協助調停，而馬體會後衛禾沙積高在球員通道內，被指曾向曼城職球員擲物和吐口水，被在場的馬體會職員勸阻。哥帥回應衝突事件道：「每個人都看到，我不用多說了。」

英國《每日郵報》報道，歐洲足協準備任命一名道德和紀律檢查員，全面調查兩軍的衝突事件，馬體會或因此受罰。然而，西班牙傳媒未有多提馬體會球員的行為，大多稱讚主隊昨仗表現，《阿斯報》稱：「一支偉大的馬體會面對畏縮的曼城，最後距加時僅一步之遙。」

（歐聯消息）