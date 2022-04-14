艾榮齋戒無阻表現 領籃網闖季後賽

淘汰騎士奪7號種子 首圈遇綠軍

齋戒月本月初展開，穆斯林遵守戒律一個月，日出至日落期間禁食，艾榮亦不例外。不過，這名30歲控衛未受太大影響，此役上陣42分鐘，15射12中貢獻全場最高的34分，並交出12次助攻，領軍擊退舊東家騎士，躋身季後賽。艾榮坦承擔心未能在齋戒月調節狀態，但他對於自己能夠披甲上陣已是難得，「這比想像中困難，我沒有多餘時間或精力，所以我上場只需關注細節，提醒自己正在呼吸，那就夠了」。至於貢獻25分11助攻的杜蘭特，也大讚隊友不可思議，「這很難做到，我整天都在吃東西，尤其是他要打這麼激烈的球賽」。

木狼挫快艇晉級 首圈鬥灰熊

籃網於香港時間下周一凌晨首圈將鬥「綠軍」塞爾特人，騎士則跟阿特蘭大鷹隊和夏洛特黃蜂的勝方，爭奪最後一張東岸季後賽入場券。西岸方面，明尼蘇達木狼昨在主場以109：104反勝洛杉磯快艇，直入季後賽首圈，下周日鬥孟菲斯灰熊。而金州勇士昨公布，早前受傷的「咖哩仔」史堤芬居里本周可與球隊一同訓練，但視乎狀態始知能否趕及在季後賽首仗迎戰丹佛金塊。