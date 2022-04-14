坦夏格傳7000萬年薪掌魔 今夏料換血 C朗或離隊

坦夏格日前突盛傳會成為下季RB萊比錫新帥，但英媒昨廣泛報道，曼聯已與坦夏格達成口頭協議，並需向阿積士賠償約170萬鎊（約1730萬港元），待對方下周一凌晨率領阿積士在荷蘭盃決戰燕豪芬後，便會宣布與他簽約3年，附帶續約1年條款，意味將成曼聯前帥費格遜在2013年退休後的第5個領隊。

勢成英超最高薪荷籍領隊

據報簽約3年 附帶續約1年條款

荷蘭《電訊報》報道，52歲的坦夏格在曼聯的年薪料為690萬鎊，相比於另一新帥熱門普捷天奴現時的1300萬鎊（1.33億港元）薪金，可節省610萬鎊（約6200萬港元）。據報執教英超球隊最高薪的荷籍領隊，是現任荷蘭隊領隊的尹戈爾，他於2014至2016年執教曼聯時，年薪為600萬鎊（約6100萬港元）。

據報坦夏格的新教練團中，將有其阿積士得力助手、球員時代司職後衛的雲達加格，而荷蘭隊兼曼聯名宿尹佩斯早前據報拒絕加入教練團。至於今夏或被放棄的曼聯球員，勢有正被外借西維爾的前鋒安東尼馬迪爾、已失正選的中場尼曼查馬迪、後衛艾歷拜利及今季英超未嘗上陣的門將甸恩軒達臣（見表）。此外，傳言坦夏格屬意簽入充滿活力的阿積士箭頭施巴斯坦賀拿，勢增C朗他投機會。

獲讚紀律嚴明 繼承告魯夫哲學

阿積士及熱刺的39歲名宿雲達華治說：「若有些曼聯球員未能與坦夏格好好合作，便會被踢出球隊。」施巴斯坦賀拿認同道：「坦夏格永遠不會讓球員自把自為。」4年前由曼聯回巢阿積士的後衛戴利白蘭特則說：「告魯夫的足球哲學仍在阿積士，坦夏格一直做得很好。他提倡毫不畏懼地大踢進攻足球。」

坦夏格於2017年起執教阿積士，迄今奪得荷甲和荷蘭盃冠軍各兩次，以及2019年晉身歐聯4強。另據報普捷天奴入主曼聯落空後，近期被巴黎聖日耳門（PSG）球迷唾棄，今季結束後勢離開。

（英超消息）