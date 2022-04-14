黃潛淘汰拜仁闖4強 艾馬利：小鎮球會目標宏大

卓禾斯後備4分鐘建奇功

首回合落後0：1的拜仁，昨甫開賽一如預料強攻，頻利用兩側傳中試圖轟炸「黃色潛艇」，51分鐘終由羅拔利雲度夫斯基建功扳平總比數。惟這支6屆歐洲盟主於88分鐘被入替僅4分鐘的卓禾斯，在一次快速反擊中偷襲得手，助「黃潛」繼2005/06年球季再次躋身4強，拜仁則連續兩屆8強出局。

艾馬利執教生涯首破歐聯4強大關，他強調維拉利爾雖為一支小鎮球會，卻有宏大目標，「盡情享受4強吧，我們能晉級不是什麼歷險記，人們說我們來自小鎮，但我們有着宏大目標」。

拿高斯文被諷輕敵 認執教生涯重大挫敗

隊長柏利祖則翻舊帳，指拜仁教練拿高斯文於抽籤後豪言可在首回合奠定勝局，批評該言論有欠尊重，並諷刺對方如今「把口水吐在自己臉上」。射手謝拉特摩蘭奴亦說，外界指他們首回合「放生」拜仁，成為球隊動力，認為昨仗反獲敵軍放生，因而保住優勢出線。

拜仁主帥拿高斯文承認，晉級歐聯4強原本是今季最低目標，此役失利乃執教生涯三大挫敗之一，「我們成功向對手施加壓力，防守亦相當稱職，但我們出局了，談這一切也毫無意義」。他又提到湯馬士梅拿下半場錯失入球良機，埋下出局伏線。此外，拜仁行政總裁兼名宿簡尼表示，利雲度夫斯基來季續留效，粉碎其今夏改投巴塞隆拿傳聞。