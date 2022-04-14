不老雙星領艦碎車衛冕夢 莫迪歷妙傳助攻 賓施馬奠勝驚險闖4強

首回合落後1：3的車路士，作客班拿貝孤注一擲，15分鐘便由美臣蒙特燙射建功重燃出線生機；這名英格蘭隊中場51分鐘再以角球助攻魯迪格，替球隊扳平總比數。儘管馬高斯阿朗素62分鐘的入球遭視像裁判（VAR）推翻，客軍於75分鐘仍靠迪姆華拿一己之力撕破皇馬防線反先。不過，「銀河艦隊」5分鐘後由洛迪高高斯止血，總比數追成4：4平手，在不設作客入球優惠下進入加時，加時6分鐘再由賓施馬頂入關鍵一球，次回合雖以2：3落敗，但總比數贏5：4晉級，讓車路士的逆轉「不可能任務」以遺憾作結。

力阻被逆轉 大哨撐賓施馬問鼎金球獎

杜曹質疑球證判阿朗素「食詐糊」

皇家馬德里第31次躋身歐聯4強（連同歐聯前身歐冠盃），過去12季只曾缺席兩次，加上同日晉級的維拉利爾，西甲隊佔4強最少兩席。莫迪歷賽後以「永不言棄」總結，形容昨仗「即使落敗也是甜蜜」，「在追回一球前，我們像已經死去一樣，但我們沒放棄，奮戰到底」。洛迪高追平總比數一球，便是出自這名克羅地亞隊中場的腳背長傳助攻，這記助攻更令擔任球評的曼聯名宿里奧費迪南，賽後透露為此驚呼失聲。

賓施馬再成皇馬救世主，今季各賽事上陣38場，場均攻入一球。皇馬名宿朗拿度接受意大利天空體育訪問時，大讚對方值得獲金球獎嘉許，「我說了這句話很多年，人們都批評我，但他值得一個金球獎，他是一名優秀前鋒」。

車路士領隊杜曹賽後談及阿朗素入球被指手球在先的爭議判決，批評波蘭籍球證當時未到場邊翻看VAR片段，揶揄球證團隊不敢作出影響皇馬的判決。他更指控對方賽後與敵軍主帥安察洛堤「眉來眼去」，說道：「當我完場打算握手道謝，卻看見球證與安察洛堤以笑容交流，我認為這行為的時機不對，賽後亦如實告訴他」。

傳塞爾特人班主力爭入主車路士

衛冕失敗的車路士在英超落後「一哥」曼城12分，僅餘英格蘭足總盃尚存爭標希望。球會易手在即，潛在買家之一、NBA波士頓塞爾特人班主柏魯加，近日則發聲明暗示將放棄意甲球隊阿特蘭大的股權，集中籌碼求購車路士。

（歐洲賽消息）