體壇快訊：港欖棄戰亞洲賽暨世盃外

港青網台維斯盃負韓

網球青少年台維斯盃亞洲及大洋洲區外圍賽昨在新德里上演D組賽事，港隊力戰以直落3場不敵韓國隊，壓軸一場男雙更是先取一盤後被迫入決勝盤，激戰至細分20：22而敗。他們將轉戰烏茲別克隊，力求小組首勝。

杜迪相隔23年再轟147

44歲蘇格蘭桌球名將杜迪昨於世界賽資格賽第3圈，以局數6：1大炒中國的龐俊旭，更在第6局打出一棒147度，職業生涯第二度打出滿分，對上一次已是23年前。他將獲1萬鎊147獎金，同時躋身壓軸一輪資格賽，將與威爾斯對手卡拉克爭入正賽。

巴西教練襲女旁證被炒

巴西聖埃斯皮里圖州聯賽8強周日爆出醜聞，鐵路體育會作客以1：2不敵新貝內西亞，鐵路體育會一名教練在比賽期間不滿球員領黃牌，與球證爭執時向女旁證施展「施丹頭槌」，對方即時用手掩鼻狀甚痛苦。該名教練未有道歉，更稱對方因女性身分獲外界偏幫。他已遭球會解僱，再被州立體育法庭禁賽30天。