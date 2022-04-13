湖人炒主帥禾高兼爆內訌 韋少嘆未能「做自己」 不滿占士指手劃腳

認過得不愉快 暗示欲離隊

「紫金軍團」以33勝49敗排西岸第11名，已無緣季後賽附加賽，在2019年執掌帥印、翌年領軍奪冠的主帥禾高昨晨遭解僱，結束3季湖人教頭生涯。今季表現起起伏伏的33歲控衛韋斯特布克表示，從未能與禾高連繫在一起，「我不知原因，我以前從未和教練出現問題，也不確定他對我有什麼意見，但我整年都在努力向他證明自己」。

「韋少」續稱在湖人過得不開心，今季更是失敗，他說：「這不是一個成功的賽季，我對自己的表現並不滿意，但在最後階段的表現還可以；上季我場均可以『大三元』，在湖人做不到就意味是失敗」。談及勒邦占士和「一眉」安東尼戴維斯多次向外界表示「讓韋斯特布克做自己」，他亦質疑這番言論的可信性，「老實說，但那不是真的，本賽季我很少感覺在場上能夠做自己」。韋少合約有價值4740萬美元（約3.7億港元）的球員選項，他坦承未知會否執行這項條款留隊。

占士否認左右湖人交易

對於湖人戰績欠佳，名宿奧尼爾認為禾高乃代罪羔羊，他早前更在節目開腔批評湖人的管理層，組建聯盟唯一一支平均年齡超過30歲的球隊。37歲的勒邦占士則表示透過新聞才得悉禾高被炒，他稱今季在傷病和疫情影響下，球隊難以維持穩定正選陣容出賽，亦否認出手左右湖人交易，「管理層或會詢問我的意見，但我絕不是決策者，相信管理層會想辦法帶領球隊重回爭標行列」。他續稱，希望韋斯特布克下季繼續留隊，並揚言自己的目標仍是冠軍，「我的目標是取得更多冠軍，相信球隊有同樣想法」。

（NBA消息）