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2022年4月13日星期三
曼城三冠路誓先取「牀單軍」 挾1球優勢出征 馬體會續踢防反靜待殺機
紅軍迎賓戴亞斯勢掛帥 古積特讚後輩耐力驚人
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羅拔仔傳允轉會巴塞 德媒質疑經理人用意
小球迷遭C朗毀手機後獲邀觀戰 母斥曼聯處理不當
哥倫比亞名宿連干車禍危殆
突尼斯東奧姊妹訓練遇溺 17歲妹身亡 設備安全被質疑
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湖人炒主帥禾高兼爆內訌 韋少嘆未能「做自己」 不滿占士指手劃腳
當錫拉傷小腿 恐缺席季後賽首圈
體壇快訊：港欖棄戰亞洲賽暨世盃外
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【明報專訊】（請看附圖）
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