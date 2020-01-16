否認頒獎台做納粹手勢 FIA調查 15歲俄裔小將遭車隊解僱

避制裁轉籍 車隊聲明譴責行為

小型賽車歐洲賽首站周日於葡萄牙開鑼，新星Artem Severiukhin贏得青年賽10至15歲組別冠軍，在頒獎台播國歌環節時先是握拳拍打心口，再伸出右手做出與納粹敬禮一樣的動作，繼而連聲大笑。短片在賽車壇流傳，他隨即被瑞典車隊Ward Racing解僱，並發聲明譴責其行為，聲明寫道：「車隊與國際社會一樣，譴責俄羅斯入侵烏克蘭，同情烏國受害人民的遭遇。我們為這名車手的行為感到羞恥，雙方已沒有合作空間。」

事後道歉 否認持納粹或法西斯

FIA規定俄籍車手若參與旗下賽事，須簽署聲明確保不會展示俄羅斯國旗或相關元素，並要承諾不表態支持俄羅斯入侵烏克蘭的行動，生於俄國的Artem Severiukhin今季遂改用意大利籍出賽。他在事件廣傳後拍片解釋時灑淚，表示從不支持納粹或法西斯主義，「我想向所有人道歉，我在頒獎台的動作被解讀為納粹動作，但這不是事實，我從不支持納粹主義。我太愚蠢了，願意接受懲罰」。FIA昨日表示已展開調查，料有額外罰則。