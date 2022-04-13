紅軍迎賓戴亞斯勢掛帥 古積特讚後輩耐力驚人

英超「二哥」利物浦挾歐聯8強首回合作客領前3：1的優勢，明晨次回合迎戰賓菲加料可再下一城，上仗凱旋的最大功臣路爾斯戴亞斯勢復任正選，這名哥倫比亞隊翼鋒賽前獲球會名宿古積特推崇備至，甚至笑稱「有點妒忌」。

自有一套 不諳英語無阻溝通

羅拔臣稱隊友間未談論爭四冠

路爾斯戴亞斯於1月尾由波圖過檔利物浦，至今各項賽事上陣14次入3球，包括上周中出征賓菲加時埋齋，他在同一仗也助攻沙迪奧文尼，一傳一射的進攻數據，剛好等於在波圖兩季半，各賽事七碰賓菲加的成績。荷蘭前國腳前鋒古積特表示，看好這名新兵的表現，確信對方在紅軍會有錦繡前程。古積特說：「我必須承認嫉妒戴亞斯的肺容量，他耐力驚人，總能輕鬆地比賽似的，又不乏驚喜之舉，既能入球和助攻，又有比賽視野，已迅速適應領隊高普的足球系統。」41歲的古積特又稱，戴亞斯另一難得之處，是即使不諳英語，但加盟後能與隊友有一套溝通方法。高普亦曾稱讚戴亞斯是頂級球員，「每天與他一起工作就是一種樂趣」。

戴亞斯此役前線拍檔料是羅拔圖法明奴，以及各項賽事近8仗只入1球的穆罕默德沙拿。賓菲加「十字軍」有守將盧卡斯華利森莫及鋒將洛里高賓奴，勢令客軍難以繼2006年3月後，再次從晏菲路球場凱旋。

利物浦於2月稱霸英格蘭聯賽盃，獲看好衝擊單季四冠王頭銜，左閘安德魯羅拔臣昨向《利物浦迴聲報》說：「我們從沒在更衣室談論要爭取四冠，每次都只在為下一仗準備，因為球員永遠不能想得太遠。」