曼城三冠路誓先取「牀單軍」 挾1球優勢出征 馬體會續踢防反靜待殺機

馬德里體育會vs.曼城 - now643台 明晨03：00直播

迪布尼誓續踢進攻足球爭勝

雲巴士頓批施蒙尼戰術過時

衝擊英超、英格蘭足總盃和歐聯錦標的曼城，上周先於歐聯8強首回合險勝馬體會，再於周日的英超榜首戰賽和利物浦，爭標形勢仍佔優。然而「藍月」過去歐戰11次作客西甲球隊僅3次凱旋，相隔兩日作客馬德里更面對體能考驗。狀態大勇的中場奇雲迪布尼否認穩操勝券，皆因對手定必汲取教訓，「面對馬體會的銅牆鐵壁，我們別無他選只有進攻，但相信戰情與首回合不一樣，或許開賽便會受壓」。這名比利時隊中場亦承認，接連面對強敵增添壓力，「我們希望可改善表現，但現在無暇思考，可以做的是不斷應付每仗」。

上仗英超榜首戰無緣正選的基亞利殊，明晨料續任後備，為主帥哥迪奧拿變陣增添板斧。這名26歲英格蘭國腳賽前接受訪問時，表明冀領軍稱霸歐洲，「歐聯封王是全隊夢想，我們希望贏盡所有錦標」。

首回合採用無鋒陣的馬體會，全場未有射門下以0：1敗陣，令主帥施蒙尼被批評戰術「過時」。曾三奪金球獎的荷蘭隊名宿雲巴士頓，更稱馬體會不作改變難言晉級，「他們的戰術當然合法，但我難以想像因為不想失球而全場防守，若球迷選擇轉台觀看Netflix也是可以理解」。然而施蒙尼昨在記者會稱不會貿然變陣，「我尊重所有人的意見，但我們只會耐心等待機會反擊，要改善的是進攻效率。曼城對利物浦的賽事非常精彩，但不會影響我的部署」。

馬體會上周六在西甲作客敗走馬略卡，亦因有球迷在首回合作納粹手勢，明晨被罰禁用主場近5000個座位。面對各方質疑，中場湯馬士林馬力挺施蒙尼穩軍心，「我不會回應批評，最重要是成績，球隊取勝說明了一切。他（施蒙尼）願意了解球員特點，讓所有人盡展所長」。盛傳獲巴塞隆拿青睞的射手祖奧菲歷斯，明晨料復任正選攻堅，中場恩歷克卡拉斯高亦停賽期滿復出，勢成曼城心腹大患。

36歲費蘭甸奴確認季後離曼城

而36歲中場費蘭甸奴昨在賽前記者會表示季後離隊，今夏約滿的他說：「我肯定會返回巴西老鄉，與家人在一起。」身旁的哥迪奧拿似是不知情，「費蘭甸奴對我極為重要，或者我們會在季尾再商討」。費蘭甸奴效力曼城9季，曾為藍月四奪英超冠軍，亦曾奪足總盃及六度捧起聯賽盃錦標。

（歐聯消息）