曼城和紅軍 哥帥憂放生衛冕勁敵 促餘下7輪全勝爭冠 高普放眼足總盃再互撼

曼城中場奇雲迪布尼及加比爾捷西斯，先後於5和37分鐘建功，卻被利物浦的迪亞高祖達，以及前日度過30歲生辰的沙迪奧文尼，分別於13和46分鐘破門，令兩軍重複首循環2：2賽果，惟若非「藍月」翼鋒馬列斯補時階段射高，利物浦很可能以2：3敗走。哥迪奧拿說：「己隊失去一個機會，我感到放生了利物浦。可是我要求麾下昂首闊步，不能有1秒的悲傷，必須忘記前事。我不感遺憾，足球就是什麼事情都會發生，麾下的表現令我高興和自豪。」哥帥續稱，餘下7輪英超會戰鬥到底，「若出現和波，曼城便不會是冠軍，因為利物浦將會七連捷」。

哥帥：與高普並非朋友

哥帥又形容戰况激烈，「兩軍都在搏拳，不斷出招攻擊對方」，被問及與高普的關係，他說：「我們並非朋友，從沒一起晚膳。我有他的電話，但不會聯絡他。我們總有一天可在名人堂宴會中共晉晚餐，我亦非常尊重他，他知道我們周六將再在足總盃碰頭，我們將會全力爭勝。」

高普稱榜首戰激烈如拳賽

高普也指出：「這仗就是一場拳賽，當拳手垂下雙手就會受到重擊。兩軍實力比以往更加接近，我們值得和波。」他又表示此役戰術只是簡單傳球和走動，卻能為曼城帶來危機，半場休息時鼓舞球員有力反勝，但亦不諱言曼城下半場的反擊甚具威脅。高普最後說：「我們肯定不會停止追逐曼城。在足總盃再碰曼城，最害怕要踢到加時，但感恩的是可有5人替換。」利物浦右閘阿歷山阿諾特已交出英超最多的12次助攻，但他表示擔心2018/19年球季被曼城以1分力壓的事件重現。

兩軍同餘下7輪比賽，外界一般相信利物浦需對曼聯和愛華頓，較曼城難打，但「紅魔」名宿加利尼維利認為「紅魔」與「拖肥」今非昔比，有利紅軍搶分，而曼城對手包括護級的屈福特和列斯聯，戰情未必一面倒。