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2022年4月12日星期二
夏維斯駕車反擊皇馬 杜曹出征拒投降 賓施馬養精蓄銳迎敵
籃網鬥騎士爭出線 煞科奪東岸第7 倘過關三巨頭勢合體
籃總捱批後變卦欲戰亞盃外
上海海港疫下棄戰亞冠 朱志光：傑志爭次名難度增
港足24人周四復操 港超3隊戰亞洲賽暫未獲召
武磊睽違666日西甲建功
體壇快訊：王康怡張瑋桓無緣爭冠
電視精選
曼城和紅軍 哥帥憂放生衛冕勁敵 促餘下7輪全勝爭冠 高普放眼足總盃再互撼
英警查C朗拍跌球迷手機 兒童組織：早終止合作
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【明報專訊】（請看附圖）
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